La mejor amiga de Karla Tarazona sí que, literalmente, incendió la pradera luego de que colgara un meme que ha dejado a más de uno con la intriga.

Ella colgó un meme en el que se podía leer la frase: “cuando ves una pareja presumiendo su amor en redes sociales pero sabes que uno de los dos es infiel”.

No solo eso, la amiga de Karla Tarazona etiquetó a la ex de Christian Domínguez y escribió el siguiente mensaje: “Y todavía salen bien juntitos en las fotos y videos jajajaja Y la muchacha bien orgullosa posando para la foto... Jajajaja no t quise pinchar el globo amiga pero no pude evitar publicar este meme jajajajaja q opinas al respecto @latarazona????”.

Por si eso no fuera poco, Karla Tarazona, le puso más leña al fuego y comentó: “Jajaja afirma y jura amor todavía jajajajajaa”.

De inmediato, los usuarios empezaron a preguntar de quién se trata. Cabe señalar que la mejor amiga de Karla Tarazona es muy crítica con la expareja de la locutora radial.