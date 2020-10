Ángela Curich, la mejor amiga de Sheyla Rojas, salió en su defensa tras las duras críticas que la conductora recibió por las conversaciones donde afirmaba que iba a “sangrar” al futbolista Luis Advíncula.

Según la estilista, las mujeres que critican a Sheyla Rojas son “hipócritas" pues a “todos” les gustaría recibir regalos: ”A la gente qué le importa lo que hace ella con su vida, de repente hay algunas que los novios, los maridos no les regalarán nada. Pero así no tienen que ser todas las mujeres, ¿a quién no le gustaría que le regalen? La gente es muy hipócrita".

Asimismo, Ángela Curich expresó su admiración por los esfuerzos de Sheyla Rojas para tener una buena figura: “Yo no sé ni cómo hace para hacer tanto ejercicio, hace una dieta... lo que ella come en un día, me lo como en el desayuno”.

Ángela Curich explicó que se entiende muy bien con Sheyla Rojas porque las dos van “a lo seguro”: ″Somos amigas, hay buena conexión, yo sé lo que le gusta a ella y siempre vamos a lo seguro: el chico que esté con ella es el paquete completo porque en realidad es muy buena mujer y muy buena mamá”.

De otro lado, la estilista reveló que no le molestaría enamorarse de un hombre con dinero.

“Lo primero que esté soltero y lo segundo es que realmente tenga sus fichas porque hay que invertir en este cuerpo. Soy una mujer precavida porque la estabilidad emocional también depende de la estabilidad económica, entonces tampoco quiero un millonario, pero si lo encuentro ¡Divino, lo amarro!”.

