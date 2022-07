Nicky Jam es un reconocido cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y trap que goza de fama internacional y del cariño del público. Si bien, en el aspecto profesional le va de maravillas, en el amor aún no ha encontrado a la persona indicada. Su última pareja fue la modelo venezolana Aleska Génesis, con quien estuvo hasta fines de abril último; desde ese momento, no se le ha relacionado con nadie, pero eso no quiere decir que estará completamente solo.

Resulta que el intérprete de “El amante” ya no está pensando en una relación formal, sino en una o varias casuales y evalúa seriamente seguir su vida con sus “amigas con derechos”. Fue a través de sus redes sociales que el artista, quien se encuentra disfrutando de su soltería, explicó por qué tomó esa decisión.

El artista está soltero, pero no solo (Foto: Nicky Jam / Instagram)

“AMIGAS CON DERECHO” SÍ, PERO NOVIA NO

El artista usó su cuenta oficial de Facebook para señalar las cuatro poderosas razones por las que prefiere no tener una novia, pero sí “amigas cariñosas”. A continuación, te las enumeramos:

Porque no la presentará a su familia y así evitar que le pregunten qué tipo de relación tienen, dónde se conocieron y más. No habrá peleas por celos, toda vez que la condición que existe entre “amigos cariñosos” es no celarse. Se librará de festejar aniversarios o fechas especiales. Las cosas que deseen hacer entre ellos se las dicen directamente, sin dar tanto rodeo.

Los beneficios de no tener una novia, según el cantante (Foto: Nicky Jam / Facebook)

NICKY JAM VOLVIÓ A LA SOLTERÍA

Ante la ausencia de fotos junto a su entonces pareja, Nicky Jam fue consultado por sus seguidores qué había pasado con su novia Aleska Génesis, él fue sincero y señaló que estaba soltero.

Algo que corroboró en una entrevista al canal de YouTube Molusco TV. “Las mujeres se preguntan si estás soltero y si hay alguien con oportunidad [de conquistarle] otra vez” fue la pregunta, a lo que él dijo: “Claro que sí”.

El cantante es muy activo en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores (Foto: Nicky Jam / Instagram)

