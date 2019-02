Amigo de Deyvis Orosco revela cuándo el cantante conoció a Cassandra Sánchez de Lamadrid

En una nota del programa "Magaly TV La Firme", el amigo de Deyvis Orosco, el periodista Christian Sotomayor, contó cuándo el cantante conoció a Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton.

Christian Sotomayor reveló que fue en una presentación de un libro a donde él y Deyvis Orosco asistieron. Ahí fue la primera vez en que vio a la hija de la organizadora del Miss Perú.

Ya en el Miss Perú se vieron por segunda vez y ahí cruzaron palabras.

HABLA JESSICA NEWTON

Jessica Newton también habló sobre Deyvis Orosco. "Es muy trabajador y con unos valores bien puesto. Es alguien muy claro, no habla de más, no ofrece de más y estoy muy contenta", afirmó.

La mamá de Cassandra Sánchez de Lamadrid dejó en claro que no le gustaría que convivieran, pues está en desacuerdo de eso.

"No me gusta la conviviencia, pero sí me gustaría que se casen (...) Yo creo que van a tener tiempo para convivir", indicó.

