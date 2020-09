La modelo Paula Manzanal sorprendió a todos al afirmar que su amiga, Sheyla Rojas, y el seleccionado Luis Advíncula estaban “mejor que nunca” pese a la difusión de los chats donde la conductora afirmaba que quería “sangrar” al futbolista.

Sin embargo, tras estas declaraciones, Luis Advíncula se habría molestado con Sheyla Rojas y hasta la habría bloqueado de Instagram.

Así lo confirmó Paula Manzanal, quien envió un mensaje al seleccionado peruano: “Sería que me bloquee a mí y no a ella”, dijo al programa “Amor y fuego”.

En ese sentido, Paula Manzanal explicó que al futbolista le habrían incomodado sus declaraciones.

“Ella está bien. Fácil (se molestó) con lo que yo he hablado. Sorry Advíncula, bloquéame a mí, no a ella porque ella no tiene la culpa”, comentó.

Por su parte, Rodrigo González no perdió la oportunidad para burlarse de Sheyla Rojas: “Se inmola con tal de que noo se le venga abajo el negocio”.

Paula Manzanal revela que Advíncula bloqueó a Sheyla - diario ojo

