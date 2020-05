La salsera Amy Gutiérrez reapareció en sus redes sociales para aclarar que nunca pidió un bono económico al Estado; por el contrario, Amy señaló que sí le gustaría que le den un apoyo a los artistas, cantantes y actores vulnerables que se han quedado sin nada durante la cuarentena.

“Mucha gente me está juzgando y al yo leer lo que me escriben me doy cuenta de que el mensaje que quise dar no llegó de la manera que quise y que hubo un malentendido y que la gente lo ha malinterpretado totalmente”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Yo no hablo por mi y eso quiero que quede bien claro, hablo por los miles de cantantes, músicos, actores, artistas en general que viven del día a día, de su trabajo, que tienen que mantener a sus familias y que a estas alturas de la cuarentena no tienen ni qué comer", agregó.

Amy Gutiérrez explicó que los artistas no cuentan con beneficios ni pueden retirar dinero de las AFP: "Muchos artistas no tienen CTS, no tienen AFP e incluso son vulnerables. Es muy fácil decir ‘debieron ahorrar’, pero muchos han empleado todos sus ahorros para sobrevivir estas semanas de cuarentena sin trabajo y ahora no tienen cómo solventarse”.

La cantante se quebró por los crueles ataques que ha recibido y señaló que nunca pidió que le quiten el bono económico a la gente pobre para entregárselo a los artistas:

“Yo jamás le quitaría el apoyo a esas personas que no tienen casa, que no tienen que comer, a esos abuelitos que están en la calle, a toda esa gente que no tiene un techo y no tiene una cama dónde dormir. Jamás diría que les quiten el apoyo a ellos para apoyarnos a nosotros”.

Amy Gutiérrez aclara que no pidió bono para ella - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Zorro Zupe se burla de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Zorro Zupe se burla de Yahaira Plasencia - diario Ojo