Amy Gutiérrez y Michelle Soifer fueron sentenciadas en la última edición de ‘El artista del año’, y este sábado se conocerá cuál de las dos dejará la competencia. Recordemos que no hay salvavidas.

Ante esto, la salsera contó que no quiere irse del programa de Gisela Valcárcel. Además de asegurar que no subestima a su rival, a pesar que no está pasando su mejor momento, debido a sus supuestas infidelidades y la agresión que habría recibido por parte de su expareja Kevin Blow.

La cantante indicó que si es que vive una situación de violencia, similar a la de Michelle, no dudaría en acudir a su familia para recibir el apoyo necesario.

Llegas en sentencia a la próxima gala, ¿cómo te sientes?

Tranquila, me quiero quedar en competencia, no me quiero ir de El artista del año. Yo me veo como una de las finalistas. Este sábado voy a dar todo en el escenario, no quiero llegar estresada a mi presentación para que no me suceda lo mismo que la gala pasada. Estoy entusiasmada, quiero que el público y el jurado vean lo que tengo preparado, voy a sorprender.

Esta semana vendrán retadores a la competencia, ¿cómo lo has tomado?

Estoy a la expectativa de saber quiénes serán, pero yo ya he ganado dos versus y, me pongan a quién me pongan en el escenario, esta no será la excepción.

Micheille Soifer no está pasando por su mejor momento, ¿eso podría representar una ventaja para ti?

No quiero que se piense así, no estaría bien aprovecharse de un momento difícil de una compañera, por el contrario, yo prefiero apoyarla. Se nota que ella está un poco triste, estresa y distraída, pero Micheille en el escenario deslumbra, no me voy a confiar.

¿La apoyas en sus decisiones?

Yo no la voy a juzgar, ella sabe las decisiones que está tomando, y está bien que busque el apoyo de su familia. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor.

¿Cómo actuarías si te pasara algo parecido?

Ante la agresión no me quedaría callada, buscaría el apoyo de mi familia, quienes son los que me ayudarían en esa situación, pero espero nunca sufrir de violencia. Y sé que Michi también me daría su apoyo, sin dudarlo, pues nos conocemos hace muchos años. La conozco de toda la vida, la considero como mi madrina en el mundo artístico.