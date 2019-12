La reciente ganadora del programa “El dúo perfecto”, Amy Gutierrez, presentó orgullosa el retrato que le hicieron en el famoso mural conocido como "Las caras de Atahualpa” ubicadas en el distrito del Callao.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante salsera, compartió la fotografía junto a un tierno mensaje de agradecimiento.

“Hoy en me llenaron de alegría con este hermoso retrato mío. Gracias mi gente hermosa del Callao. ¡SIEMPRE ORGULLOSAMENTE CHALACA! Estos detallazos me hacen sentir más fuerte y segura. Esto es lo que amo, mi música y ustedes. Sin duda alguna todo sacrificio vale la pena, me hacen tan feliz con estas cosas. Sin ustedes, nosotros los artistas no seríamos artistas”, escribió la también ganadora de La Voz Kids.

Recordemos que la joven cantante viene realizando una carrera musical impecable, primero por su paso por la orquesta femenina “Son Tentación” dirigida por Paula Arias, luego por “You Salsa”, y ahora último que se ha lanzado como solista.