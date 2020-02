¡Fruto de su esfuerzo! La cantante Amy Gutiérrez se encuentra a puertas de estrenar el departamento que pudo comprar tras varios años de trabajo en diferentes orquestas conocidas y eventos como solista.

Y es que la salsera estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos”, quienes quisieron sorprenderla premiando su talento.

Ricardo Rondón fue el encargado de dar a conocer la primera sorpresa, que sería un juego de dormitorio. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Amy fue nuevamente sorprendida por las declaraciones del otro presentador, Carloncho, quien dio el pase para mostrar las imágenes del nuevo juego de comedor y muebles que adornarán el departamento de la joven artista.

Amy no pudo contener su alegría y desbordó en lágrimas, agradeciendo infinitas veces al magazine por tan linda sorpresa.

“Estoy muy feliz, no me gusta llorar mucho, pero muchas gracias. De verdad solo me queda decirles gracias. Me encantó, creo que para cualquier familia que se está mudando, es una alegría tremenda que te den este regalo. No necesito más, está completa mi casa" , expresó emocionada la intérprete de “No sé”.

Amy Gutiérrez es sorprendida

