La cantante de salsa, Amy Gutierrez se emocionó al anunciar la compra de su departamento y además se animó a mostrarlo a través de su cuenta de Instagram.

Amy Gutierrez no pudo contener el llanto al contar todo el esfuerzo que hizo para lograr tener su propio departamento, un sueño que a veces le parecía inalcanzable.

“No lo puedo creer. Ya es mío, pero wow no lo puedo creer y me emociono mucho porque no saben todo lo que he tenido que pasar. Este es un sueño que yo no pensaba cumplirlo, era una sueño inalcanzable, que estaba demasiado alto para lo que yo tenía económicamente”, contó Amy Gutierrez.

Con la voz llorosa, la cantante de salsa dijo que quiso compartir esta noticia con sus seguidores porque ellas también la han inspirado a ella. “Estos son los días más maravillosos para mí. Voy a empezar a mudarme, en un nuevo hogar, en un nuevo año”.

Finalmente, Amy Gutierrez agardeció a sus papás por ayudarla a dedicarse a la música, pues con esta carrera ha logrado grandes cosas.

Amy Gutierrez muestra su nuevo departamento- Diario OJO