La reconocida actriz mexicana Ana Patricia Rojo confirmó su participación en el primer reality virtual peruano #TeRetoEnCasa. La malvada de populares telenovelas de Televisa ya viene anunciando su presencia desde las redes sociales y se mostró muy entusiasmada por esta producción de Sinargollas.

En vista de la gran aceptación el reality nacional anunció una segunda temporada con inquilinos nacionales e internacionales. Una de las primeras figuras en confirmar su participación fue Ana Patricia Rojo, quien quedó encantada con este formato.

El talentoso actor de conocidas producciones nacionales como ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Mis tres Marías’, José Dammert, fue el ganador de la primera temporada de #TeRetoEnCasa. En la última edición del programa producido por Sinargollas, el actor y productor conmovió al cumplir el reto de stand comedy sobre la homosexualidad y de esta manera también dio a conocer públicamente su orientación sexual.

“Por primera vez me he sentido tan libre de haber hablado de mi homosexualidad y me encanta haberlo hecho acá en un ambiente seguro donde sé que estoy rodeado de amigos y ha sido un momento bien importante de mi vida”, indicó Dammert.