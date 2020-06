Ana Siucho reapareció en sus redes sociales tras la difusión de unos supuestos chats de su esposo, Edison “Orejas” Flores.

En sus historias de Instagram, Ana Siucho compartió un romántico mensaje para su esposo: “Tengamos un amor bonito, uno real, uno que nos haga bien...”.

Según la joven, estas características han definido su relación con el futbolista desde que se conocieron.

“Como desde un inicio y hasta el final. @edisonflores1020”, señaló Ana en Instagram.

Como se recuerda, Edison Flores admitió que ha conversado con algunos usuarios en Instagram, pero siempre con respeto: “En mis redes sociales interactúo con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social, comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían. Esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”.

Foto: Instagram Ana Siucho

