Giulianna Sanmarco, experta en modas, pidió un espacio en el programa “Mujeres al Mando”, para pedir unas disculpas públicas a Anahí de Cárdenas, quien se encuentra luchando con el cáncer de mama.

Muy avergonzada, Giulianna Sanmarco dio unas sinceras disculpas a la actriz peruana. “He sido muy torpe y estoy muy avergonzada por lo que dije ese día por ignorancia y por no haber hecho mi tarea”.

“No sabía que estaba pasando por esta momento tan difícil. Ella es una flor de hierro, pero ahora está un poco frágil y no hay derecho que yo haya hecho comentarios que no son. Estos espacios son para construir, dar un plus, no son para hacer sentir mal a las personas”, agregó la experta en modas.

Finalmente, Giulianna Sanmarco añadió: “No ha sido con mala intensión y por mi lado esa no soy yo”.

