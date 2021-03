La actriz Anahí de Cárdenas confirmó que logró que le devuelva su dinero luego de haber sido víctima de estafadores por modalidad phishing.

A través de Instagram, Anahí de Cárdenas contó que logró que el banco reconozca lo sucedido y proceda con la devolución del efectivo. “Muchas gracias, estoy tranquila. El BBVA ya reconoció el robo y me han devuelto el dinero, ojalá tomen el mismo proceso con las personas que están teniendo este problema”.

Además dijo no haber sido la única víctima, pues algunos seguidores lograron comunicarle que les había llegado el mismo mensaje, pero que no cayeron gracias a que ella alertó. “Hoy día más de cuatro personas me han mandado fotos con ese mismo número y felizmente y gracias a la declaración que hice no han sido estafadas y no lo han abierto. Qué bueno que este tema ya se solucionó, ya puedo respirar”.

“Gracias por hacerse cargo de esto tan rápido, se los agradezco. Yo entiendo que estoy en una posición de privilegio, pero también ruego a los bancos que se hagan cargo. Agradecer al banco y a Dios”, agregó.

Un día antes, la actriz contó que ingresó a un link que, aparentemente, su banco le había enviado a través de un SMS para verificar si era beneficiada con el bono de 600 soles que otorga el estado peruano.

“Horas después me llaman como 20 veces. Era el banco diciéndome que habían movimientos extraños en mi cuenta. Me metí a ver y no saben la cantidad de dinero que se han tirado. Me quiero morir”, añadió la cantante.

