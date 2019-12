La actriz Anahí de Cárdenas compartió mediante sus redes sociales el inicio de sus sesiones de quimioterapia para combatir el cáncer de mama que viene padeciendo hace algunos meses.

A través de un video subido en su cuenta oficial de Instagram, compartió detalles de esta lucha constante.

“Me siento muy afortunada y muy agradecida desde que empezó este proceso porque he tenido el privilegio de ser atendida por los mejores doctores de este país. Por tener un seguro oncológico que me ha funcionado de manera extraordinaria y del trato que he recibido, cada vez que he ido a las clinicas, que han sido varias”, indicó la artista.

Diversas figuras del espectáculo resaltaron su optimismo y reafirmaron su admiración por esta valiente lucha. Sin embargo, un comentario en esta publicación dejó atónitos a todos los seguidores de la campeona de “El gran show”.

Nada más y nada menos que el cantante español Alejandro Sanz, fue el encargado de dedicarle unas tiernas palabras en la mencionada publicación.

“Eres una jefaza. Dale duro que tú puedes”, expresó el artista.

Foto: Instagram

Recordemos que días atrás, la actriz de No me digas solterona compartió en las redes sociales una fotografía en la que mostró la cicatriz de su mastectomía.