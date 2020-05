La actriz Anahí de Cárdenas estuvo enlazada con el programa “En boca de todos”, donde le prepararon una sorpresa al mostrarle imágenes de sus inicios en la televisión en el recordado “Habacilar”, conducido por Raúl Romero.

Y es que la también cantante contó que en esas épocas era una persona muy insegura y por momentos se le hacía muy difícil. “Qué increíble, me parece increíble, cuanto tiempo ha pasado. Lindos recuerdos, que emocionante”, manifestó. “Siempre he sido muy insegura, no miedo, porque es difícil ponerle precio a lo que hace un artista”, agregó.

Por otra parte, la artista comenta que trabajar como actriz en este medio es muy complicado, pero todo se simplifica más cuando lo haces “con amor”.

“Uno no lo hace por lucrar, por amor al arte porque ponerle precio al amor es imposible. Siempre se me complicó ponerle valor a lo que hacía. El hecho de comenzar en televisión, tenía miedo que no se me tome en serio como actriz, por los prejuicios”, expresó.

Para finalizar, Anahí aprovechó las cámaras del magazine para enviarle un mensaje a todos sus seguidores: “A todos les digo que no hay nadie que le pueda decir que no pueden. Prepárense, estudien y sigan sus sueños porque se hacen realidad si trabajas duro”, finalizó.

