La actriz Anahí de Cárdenas, quien viene enfrentando una lucha constante para vencer el cáncer de mama, utilizó sus redes sociales como de costumbre, para informar a sus seguidores detalles del nuevo proceso de quimioterapia que enfrentará.

Y es que la artista reveló que en su última visita a la clínica, el doctor le indicó que ya no se someterá a cuatro quimios fuertes, sino que ahora es recomendable que enfrente 12, pero que serán un poco más suaves.

“Esta semana no ha sido la más maravillosa. Me cambiaron mi protocolo de quimoterapias. En ves de 4 serán 12. Doce más suaves en vez de 4 fuertes. Me descuadró. Me descompaginó. Yo que soy tan cuadriculada para muchas cosas, sobre todo del trabajo y que todo lo tengo planeado al milímetro. Me cambiaron mi esquema, me quitaron el piso, me sentí perdida nuevamente”, manifestó mediante su cuenta de Instagram.

La ganadora de “El Gran Show” además contó que su doctor la hizo reflexionar sobre el aprendizaje que le iba dejando esta enfermedad día a día.

“El doctor me dijo: ¿quieres saber qué más debes aprender de esta enfermedad? La flexibilidad. Y razón no le falta. Confiar en que si las cosas cosas son de cierta manera o variaron, es lo mejor para ti”, finalizó escribiendo en su texto, el cual fue acompañado de una foto de ella toda sonriente.

