¡Nada la para! La reconocida actriz nacional Anahí de Cárdenas, quien actualmente se encuentra en una lucha constante contra el cáncer de mama, no ha dejado de realizar sus actividades artísticas y compartió una grata e inesperada noticia con sus seguidores.

Y es que mediante sus redes sociales, la actriz comentó que habría terminado de escribir una obra teatral.

“He escrito una obra nueva. Bueno la escribí hace tiempo, pero creo que es hora de que vea la luz. Pedro Iturria ya te la mande, no me ignores. Pedrito es mi productor estrella, él ha producido 'Té de tías’, que pronto será repuesta este año. ¡Nuevamente! Así para los que no han visto, esta es su oportunidad. Pronto tendremos fecha de estreno... ¡Estén atentos!”, escribió mediante su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que la ganadora de “El Gran Show” viene atravesando por tratamientos de quimioterapia para poder atacar esta terrible enfermedad.