La reconocida actriz, Anahí de Cárdenas, viene atravesando momentos difíciles debido a que fue diagnosticada con cáncer de mama. Ante eso, la cantante decidió compartir su día a día en las redes sociales para que sus seguidores la acompañen en la difícil etapa que está viviendo.

La artista utilizó su cuenta de Instagram para revelar que se someterá a ocho sesiones de quimioterapia.

“Cuando me dijeron que iba a hacer quimioterapia la pasé bastante mal. Me asusté muchísimo. No fue la noticia que esperaba. Pensé que solo serían pastillas. Por mi edad y el riesgo del tumor, se decidió por la quimio preventiva”, expresó Anahí.

La participante de la película “No me digas solterona 2”, abrió su corazón para dejar un mensaje de aliento para aquellas personas que están pasando por una situación similar o algún momento difícil.

“Abraza tus miedos”, fue el consejo que compartió.

“Te recomiendo que te abraces, estés pasando por un problema o no, es importante decirse que todo va a estar bien, que nos queremos mucho y pase lo que pase aquí vamos a estar con nosotros”, indicó la artista, quien comentó que el proceso de la quimioterapia durará entre 4 a 6 meses.