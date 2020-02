La reconocida actriz nacional, Anahí de Cárdenas, quien viene ejerciendo una lucha constante frente al cáncer de mama que padece, no dudó, nuevamente, en contar mediante sus redes sociales una de las experiencias que le tocó vivir tras intentar hacer todas las actividades que antes normalmente hacía, sin embargo, por las quimioterapias, esto se habría complicado un poco.

“Salí de la clínica el miércoles, bastante confiada por que me sentía muy bien. Fui a cantar unas canciones para una peli, luego me fui a terapia, almorcé al paso y de ahí me fui a dictar dos clases. Cuando llegue a mi primera clase ya estaba empezando a sentirme cansada. Lamentablemente cuando me canso, no es que me pueda sentar, reponerme y seguir. Tengo que ponerme horizontal por un par de horas, porque se me baja la presión y chau, desmayada”, cuenta en su publicación.

Asimismo, la popular artista comentó que su cansancio era tan fuerte, que estuvo a punto de desmayarse y tuvo que pedirle a su novio que la recogiera de su centro de trabajo.

“Para mi es muy importante no fallar o no faltar a mis compromisos. Me dio una rabia, pero ya. La salud viene primero. Próximamente hasta que me sienta cañón como para regresar”, finalizó en su cuenta de Instagram.