La reconocida actriz, Anahí de Cárdenas, viene ejerciendo una fuerte lucha frente al cáncer de mama que se le descubrió hace algunos meses. Y es que la popular artista se encuentra recibiendo quimioterapias para combatir este mal, pero pese a los fuertes efectos secundarios que tienen estos químicos en su organismo, Anahí mira con positivismo y optimismo todo aquello que le ha tocado vivir.

La actriz de “No me digas solterona 2” compartió con sus seguidores, como es de costumbre, un mensaje sobre su tercer tratamiento de quimioterapia.

“Me encontré en un momento de lo más molesta, renegando. En eso una enfermeras me dijo: ‘Señorita, no reniegue, acá tenemos que concentrarnos en su salud’. Luego de que me calme, me puse a pensar en lo que dijo la sabia enfermera. Estoy viniendo a la clínica a curarme, y para curarme, tengo que relajarme”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo se refirió al estrés como un punto en contra cuando uno quiere buscar una mejora en cualquier aspecto.

“El estrés es un factor agravante en cualquier situación. Uno tiene que estar en el lugar mental/emocional adecuado para poder recibir su tratamiento, sino, todos los síntomas que no queremos tener (nauseas, dolor de cabeza, acidez etc) se agudizan”, siguió.

Junto a la fotografía que publicó en Instagram, Anahí de Cárdenas manifestó que hay que darle prioridad a aquellas cosas que lo merecen, y no lamentarse por lo malo que nos sucede.

“A veces es difícil porque pareciera que el universo confabula para que todo pase al mismo tiempo, pero en vez de verlo como un ‘c... por qué ahora todo esto junto’, lo vemos como, ‘¿qué es mas importante ahora?’ y priorizamos según importancia”, finalizó.