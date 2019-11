Anahí de Cárdenas contó ayer que se sometió a una operación como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama. Todo salió bien y, al parecer, su recuperación se ha dado de manera rápida.

Hoy compartió una imagen de su avance en el hospital. “Acá pues, cada vez mejor! Me levanté con mucho dolor pero ya se me pasó! Puedo no tener teta pero aún estar sexy! Las antitrombosis están sexis, no?”, bromeó la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

En su anterior publicación comentó que la operación fue exitosa y el ganglio salió sano, por lo que debe esperar los exámenes para saber cuál es el siguiente paso.

Como se recuerda, la actriz reveló a sus seguidores que tiene cáncer de mama y que se iba a someter a diferentes tratamientos con tal de erradicar la neoplasia de su cuerpo.