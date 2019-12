La lucha constante de la actriz Anahí de Cárdenas cada vez es más grande, y no hay quien no aplauda la valentía y el optimismo que ella le pone.

La actriz compartió con sus seguidores esta vez en su cuenta oficial de Instagram, la radical decisión que tomó a consecuencia de los efectos secundarios que le ha dejado el tratamiento de las quimioterapias debido al cáncer de mama que le diagnosticaron hace unos meses.

“Me levante y de pronto había un montón de pelo en el lavatorio. Entonces he decidido tomar al toro por las astas y raparme el pelo. No estoy lista, pero creo que es algo que tengo que hacer para mi”, expresó la actriz de “No me digas solterona”.

“Siendo éste, el ultimo #desayunojaponés del año, quiero compartir con ustedes esta parte de mi proceso, no solo para, de alguna manera, poner mi granito de arena a la causa, si no también para mi. Ya hable de tomar al toro por las astas, así que fiel a mi palabra, aquí vamos, empezando a domar a la bestia. Buen fin y feliz año!”, escribió como leyenda del video.

La artista aprovechó los minutos del video para agradecer todo el apoyo y cariño que viene recibiendo de las personas.

“Agradecerles a todos ustedes que me están apoyando sin conocerme. Gracias a los medios que han difundido mi caso y han logrado que esto llegue a varias personas que pasen por lo mismo. Agradecerle al universo por ponerme en esta situación, porque me ha ayudado a darle un giro a mi vida”, finalizó Anahí.

Foto: Instagram