La reconocida actriz, Anahí de Cárdenas, quien viene ejerciendo una lucha constante para poder combatir el cáncer de mamá que le fue diagnosticado hace unos meses, compartió con sus seguidores una nueva experiencia que atravesó en este duro proceso de la quimioterapia que viene afrontando.

Y es que la ganadora del “El Gran Show” publicó en su cuenta oficial de Instagram un nuevo pasaje de su tratamiento y los efectos secundarios que vienen afectándola fuertemente.

“Canté victoria muy rápido. Dormí toda mi quimio, me levanté fresca, me sentí bien, comí y dije: bueno si me siento así de bien no me tengo que quedar en la clínica", comenzó escribiendo en su red social.

La actriz de “No me digas solterona 2” contó los fuertes síntomas que le dejó la quimioterapia. Sin embargo, opacó ese feo momento contándole al público que tuvo la suerte de conocer al cantante español Alejandro Sanz, quien brindó un concierto el pasado 13 de febrero previo al Día de San Valentín.

“Me empezaron las nauseas, la acidez, el dolor de barriga, de cabeza, todo junto. Como una ola enorme de un tsunami que se va yendo para atrás para atacar con fuerza. Y atacó. Me quedo con el lindo recuerdo del concierto de anoche de Alejandro Sanz que estuvo estupendo. Conocerlo y compartir con él y su gente fue mi premio prequimio”, finalizó contando Anahí.

