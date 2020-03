Anahí de Cárdenas se pronunció tras ver unos crueles “memes” que un grupo de estudiantes realizaron sobre ella, mofándose del cáncer de mama que padece.

Según contó la actriz, adjuntando las imágenes de los “memes”, estos fueron compartidos en un grupo de alumnos que pertenecerían a una conocida universidad.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en fb que esta haciendo “memes” burlándose de mí. Me mandaron los memes. Los vi. Me hicieron llorar. Sí, me hicieron llorar", contó Anahí en Instagram.

“El que diga que nunca se ha reído de un meme cruel, esta mintiendo. Yo me he reído mas de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído. Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe. Pero el verme ser la protagonista de un meme, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel”, agregó.

Según Anahí, el recibir burlas es “parte de ser una figura publica", pero este tipo de “memes” deberían llevar a la reflexión.

“Siempre hay un lado positivo, y un lado negativo para todo. Las burlas no son lo peor ni será lo peor que me va a pasar en la vida. Ni siquiera el cancer será lo peor ni lo mejor de mi vida. Pero lo que sí, ambas cosas son motivos para reflexionar”.

“Me da pena yo ser el centro de estas burlas, claro que si, me indigna, claro que si... pero mucho no puedo hacer al respecto más que reflexionar, visibilizarlo, y quizás hacerlos pensar dos veces antes de compartir algo cruel, que va a herir a alguien”, comentó la actriz.

Anahí de Cárdenas reveló que sabe quiénes son las personas que realizaron estas burlas, pero que no los expondrá públicamente: “Y a los que hicieron estos memes, se quienes son, no los estoy exponiendo porque no me interesa fregarlos. Espero de todo corazon que “despierten” en algún momento”.

