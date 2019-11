La actriz Anahí de Cárdenas se encuentra en una lucha constante desde que se enteró que tenía cáncer de mama. Sin embargo, no descuida sus compromisos laborales y contó mediante su cuenta de Instagram que forma parte de las grabaciones de la conocida película “No me digas solterona 2″.

La campeona de “El Gran Show” compartió una fotografía donde aparece junto a sus compañeras Patricia Barreto, Natalia Salas y Yidda Eslava.

Como descripción de la foto, escribió un tierno mensaje donde reflexiona sobre su trabajo y el bien que le hace mantener la mente ocupada.

“No hay nada más saludable que ocupar la cabeza, así que, ¡de vuelta al ruedo! Pensé por un momento que no iba a cumplir con mis compromisos laborales, pero el universo se está portando bien bonito conmigo, y empiezo mi chamba rodeada de estas mujeres hermosas que me contienen y me quieren, así como yo lo hago con ellas ¡Las adoro!", publicó.

Anahí de Cárdenas ha participado en más de 10 películas y diversas obras de teatro, todas siempre muy exitosas.

Recordemos que las grabaciones de “No me digas solterona 2” iniciaron el último fin de semana y poco a poco se va a integrando todo el elenco a la producción de la misma. El film se estrenaría en abril del próximo año.