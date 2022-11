Magaly Medina tuvo como invitada especial en su set a Analí Sotelo, cantante que denunció a su pareja Alfredo Rodríguez Fajardo por haberla agredido físicamente. Y es que la conductora se mostró bastante indignada por la reacción que habrían tenido las autoridades frente a la denuncia de la folclórica.

“Su cara me hace acordar al rostro de Dalia Durán. Ella pertenece al medio artístico y ese hombre era locutor de radio, tenía un programa deportivo y ella lo contrató para presentar sus conciertos. Está con el rostro desfigurado aún, porque tiene las marcas de los golpes y patadas”, comenzó diciendo la presentadora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ señaló que el hombre de 42 años se encuentra como no habido y que hasta el momento la policía no ha iniciado su búsqueda. “Hoy vamos a exponer su rostro y vamos a pedirles a todos que denunciemos a la primera comisaría cercana para que lo detengan por esto”, agregó.

Según lo que contó Analí Sotelo, luego de ser agredida llamó a la policía de Abancay pero no la quisieron atender porque era feriado. Ante esta situación, decidió hacer una transmisión en vivo por sus redes sociales. “No tuve respuesta de la Policía. Mi tío me encontró mal y me llevó a la comisaría, cuando me revisaron, diagnosticaron lesiones leves”, comentó.

