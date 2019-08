​Anderson Santamaría rompe su silencio tras ampay de Valeria: "terminamos antes"

El futbolista de la selección peruana, Anderson Santamaría, finalmente rompió su silencio en torno al romance que tuvo con la sobrina de Jefferson Farfán, Valeria Roggero.

Anderson Santamaría escribió un comunicado donde asegura que antes del ampay ellos ya habían terminado.

El comunicado de Anderson Santamaría sobre Valeria Roggero:

Mi relación con Valeria termino mucho antes antes del ampay. Durante nuestra relación ella fue una novia excepcional. Decidimos terminar porque vale tiene planeado irse a continuar su carrera en Alemania por tres años y quedamos en que el día que yo viajaba a México las cosas quedaban ahí , aún así dejamos nuestras fotos porque el amor y el cariño que nos tenemos es único y así como éramos novios, seguiremos siendo amigos. Es una chica hermosa, joven ,soltera y tiene derecho a divertirse y salir con sus amigos así como yo también lo hice. No me parece q la juzguen sin saber la realidad . Yo ya estaba enterado de todo. Si decidimos sacar las fotos el mismo día que salía el ampay fue porq ella me lo pidió por la manera en la que se estaba vendiendo , en fin no teníamos que darle explicación a nadie sobre si seguíamos o no . Todos los que conocemos a vale sabemos la clase de chica que es , como se dieron las cosas y eso es lo importante . A partir de este momento solo hablaré de fútbol y dejaré el tema cerrado.