André Castañeda sorprendió a propios y extraños al realizar fuertes declaraciones sobre su expareja Paula “Poly” Ávila.

Y es que la modelo argentina confirmó que relación sentimental con el periodista deportivo Michael Succar. Al ser consultado sobre la nueva relación de su expareja, André Castañeda aseguró que no le importaba la vida privada de Poly.

“La verdad que no tengo idea y tampoco me interesa”, señaló el ex chico reality al diario Trome.

Pero lo que más sorprendió es que André Castañeda dijo que realmente no le deseaba lo mejor a Poly Ávila: “Lo mejor se lo deseo a todo el mundo, pero a Poly no tanto porque es una persona a quien nunca la pude entender”.

Eso no fue todo, ya que el ex chico reality afirmó que Poly Ávila le “falló" y no tiene una buena opinión de la modelo.

”Tiene cada cosa extraña que a veces te saca de cuadro, pero ojalá le vaya bien. No es que me entusiasme desearle lo mejor. A mí me falló mucho, como persona y amiga. Ya no estoy con ella hace dos años, pero como persona y ser humano no la tengo muy arriba. Al chico (Michael) sí le deseo suerte", sostuvo André Castañeda.