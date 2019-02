André Castañeda cuenta lo que le dijo Ignacio Baladán tras sacar a Poly Ávila de fiesta (VIDEO)

André Castañeda al igual que Alexandra Méndez 'La Chama' confirmaron que fue el guerrero Ignacio Baladán quien ayudó a Poly Ávila a salir de la fiesta hasta el grifo donde la recogió el primero.

Poly Ávila tenía signos de haber sido drogada, lo que también preocupó a Ignacio Baladán, por lo que él también decidió retirarse de la fiesta en una casa del sur.

En entrevista telefónica, André Castañeda contó lo que le dijo Ignacio Baladán sobre la fiesta.

"Cuando yo tengo comunicación con Ignacio, él me dice que él estaba en la parrilla, que no había estado en la zona de los tragos, que no había visto nada (...) Lo que también me dijo es que no le gustaba lo que estaba pasando y con sus palabras me dijo que eso era una mier*** y que prefería irse de acá", contó André Castañeda.

No sindicaron

Por otro lado, André Castañeda descartó haber sindicado a alguna persona como el responsable y menos a algún chico reality.

"Él (Ignacio Baladán) me dijo que me quede tranquilo, que ellos le iban a cuidar y que nada le iba a pasar nada. También estaba La Chama. Jamás hemos sindicado a nadie".

