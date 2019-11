Recientemente, Xoana González confesó que tuvo un affaire con el mejor amigo de su exesposo Rodrigo Valle. A propósito de las revelaciones de la modelo en el programa “Magaly TV La firme”, André Castañeda aprovechó para atacar nuevamente a Poly Ávila.

“¿Será algo que hacen todas las argentinas?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante el polémico comentario, André Castañeda recordó una supuesta infidelidad de Poly Ávila con Eyal Berkover cuando eran participantes de Combate: “Mi ex no tuvo mejor idea que meterse con mi amigo. Todo el mundo lo sabe y por eso fue el problema, y detrás de cámaras todo el mundo lo sabía”.

Pero eso no fue todo, ya que André Castañeda generalizó a las mujeres argentinas: “Creo que es por la forma de pensar de ellas, creo que son muy open mind o de repente no existen los códigos en su país o la forma en la que ellas piensan. Yo discuto contigo, hoy no estoy contigo y mañana me puedo meter con quien sea, incluyendo tus amigos y tus compañeros”.

El ex chico reality no dejó de hacer lamentables comentarios sobre su expareja. “Qué feo es estar con una persona que a la primera pelea va a abrir la puerta o va a buscar a un compañero tuyo o amigo tuvo. Ya encontrarán a alguien que las quiera como son”, señaló desde Miami.

Magaly lo pone en su lugar

Ante los comentarios de André Castañeda, Magaly Medina le dio una contundente respuesta: “¿Qué le pasa a la gente? Es que no pueden cerrar los capítulos de sus vidas y botar la llave al río? Pero tienen que siempre estar recordando las cosas que el ex les hizo”.

“Encima generalizando, no se puede generalizar en temas así. Él está en Miami, pero no, son temas que no han resuelto. Las personas no podemos vivir amontonando rencores, tenemos que aprender a cerrar capítulos, a pasar la página y sobretodo a perdonar y seguir con tu vida”, indicó la ‘urraca’.

Asimismo, Magaly Medina se mostró decepcionada de André Castañeda: “Yo que pensaba que él era un ser humano grandioso, solidario, bueno, empático; resulta que ahora... era que todavía tenía amontonada toda una acequia adentro, un agua sucia amontonada en su corazón y en su cerebro. Qué feo se le ve, esto hace que se caiga todo lo que habíamos pensado de él. De verdad no es caballeroso de su parte”.