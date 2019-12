El modelo André Castañeda reveló que el abogado de Adolfo Bazán lo contactó para pedirle ayuda en el caso de su patrocinado. El exchico reality indicó que el letrado es un amigo suyo, y que le solicitó que converse con Macarena Vélez, presunta agraviada, para que no lo denuncie.

“Lo conozco de vista (a Bazán), tenemos un amigo en común. Yo me entero de lo que pasó a Macarena cuando estaba en Estados Unidos y al ver su mensaje le dije quién era y le aconsejé que lo denuncie”, señaló Castañeda en “El valor de la verdad”.

Además, el exconductor dio detalles sobre la conversación que tuvo con el abogado. “A mi amigo (abogado) le dije que ese pata era una porquería de persona y ahí quedó la conversación. Después mi amigo me pregunta si me hablaba con Macarena para que intermedie con Bazán y hagan una conciliación. Yo le dije que jamás me prestaría para eso. Se lo dije después de una semana a ‘Maca’, pero como anécdota”, explicó.

RELACIÓN.

Por otro lado, André Castañeda se refirió a su expareja, Paula Ávila. El modelo precisó que nunca agredió a la modelo, como lo dejó entrever Doménica Delgado. “Doménica inventó la historia porque es una figuretti”, indicó el artista.

Además, el exchico reality reveló que Ávila le fue infiel. “Yo pienso que sí (me engañó) porque salió con otras personas cuando estábamos en conflicto”, sentenció Castañeda, quien no reveló los nombres de los sospechosos.