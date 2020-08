Con un emotivo mensaje en Twitter, el destacado actor nacional André Silva recordó a su madre, al cumplirse seis meses de su sensible partida. Como no podía ser de otra manera, el artista recibió varios mensajes de apoyo de sus seguidores.

En este tweet Silva reconoció ‘que aún no ha podido asimilar no tener a su madre a su lado’ y que tiene ganas ’de gritarle al mundo cuánta falta le hace’.

“Han pasado 6 meses mamita desde tu partida. Me gustaría pintar las paredes y gritarle al mundo cuánto te amo y cuanta falta me haces. Aún no asimilo que no estés aquí conmigo ¿Cómo se vive sin ti? Lo iré descubriendo madre. Te lo prometo. Te extraño”, twitteó.

Entre algunos de sus compañeros actores que le dedicaron mensajes de apoyo destacó Paul Martin, quien le envió un fuerte abrazo.

Silva es recordado por el público por sus papeles de villano como ’Duque’ de Mi amor el Wachiman y ’Chamaco’ de Django: Sangre de mi sangre, además, ha participado en diversas series, telenovelas y películas.

