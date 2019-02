Andrea Fonseca se defiende tras ser acusada de dejar a su bebé para ir a shows de Clavito y su chela

A tres meses de haber nacido su hija, Andrea Fonseca fue blanco de otra crítica que no dudó en contestar en su cuenta oficial de Instagram.

Una usuaria no tuvo reparos en criticar el hecho de que Andrea Fonseca ya se encuentre nuevamente en los escenarios junto a su novio Robert Muñoz de Clavito y su chela.

(FOTO) Andrea Fonseca dio a luz en noviembre pasado a una bebé que la decidieron llamar Caeli

"Creo que Andrea no tiene nada que hacer. Siempre la veo atrás de ti las noches de tu concierto. Ella debería quedarse con la bebé en su casa. Bueno hasta que crezca un poquito no más no", escribió la usuaria sobre Andrea Fonseca.

(FOTO) Andrea Fonseca ya luce nuevamente sus vistosos trajes

La ojiverde no se quedó de brazos cruzados y respondió, a su estilo, a la crítica que le hicieron por dejar a su bebé en casa.

"Pobre mujer, no me incomoda su comentario. Me da pena que tenga ese pensamiento", respondió.

