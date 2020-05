Andrea Llosa se mostró indignada tras conocer que cientos de personas se reunieron para presenciar el concurso de belleza “Miss Gay Cuarentena 2020” en Iquitos, Loreto, una de las regiones más golpeadas por la pandemia del coronavirus.

En su cuenta de Facebook, la conductora de “Nunca más” recordó la difícil situación de Iquitos y tildó de “irresponsables” a las personas que organizaron el “Miss Gay Cuarentena”.

“Iquitos es uno de los lugares más afectados por la pandemia. Los médicos piden ayuda con desesperación, piden oxígeno por el gran número de personas contagiadas. Los hospitales han colapsado pero miren la tremenda irresponsabilidad de estas personas que no solo no les importa contagiarse sino contagiar a otras. Gente que no entiende la gravedad y que nos obliga a seguir en cuarentena”, escribió Andrea Llosa en Facebook.

“Organizar un concurso “miss gay cuarentena 2020” en pleno estado de emergencia? Realmente la estupidez mental de algunas personas es infinita”, agregó.

La conductora lamentó que algunas personas no se preocupen por contagiarse o contagiar a un familiar.

“Es inexplicable que no se conmuevan y que no estén asustados con las miles de imágenes que hemos visto de personas despidiéndose de un ser querido solo a través de los recuerdos o de algún celular, porque la muerte por esta enfermedad no solo es dolorosa, es triste y tan solitaria como aterradora. Ojalá estas personas entiendan y sientan la gravedad de esta situación. Todos debemos de cuidarnos. Nosotros tenemos que cuidarnos y protegernos”, manifestó.

Así fue el Miss Gay Cuarentena 2020

Miss Gay Cuarentena - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

El primer encuentro de las hijas de Karen Schwarz y Ezio Oliva

Hijas de Karen Schwarz y Ezio Oliva - diario Ojo