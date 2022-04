Este lunes 25 de abril de 2022, la conductora Andrea Llosa fue sorprendida por ATV con una fiesta a su llegada al canal con motivo de sus 39 años. El productor Ney Guerrero también se hizo presente y dedicó unas palabras para la presentadora de “Nunca más”.

En videos publicados por Instagram Stories, se observa que el personal de ATV sorprendió a Andrea Llosa con un arreglo de tulipanes. La presentadora se mostró muy emocionada al recibir este detalle.

En otro divertido video, Andrea Llosa cuestionó a Ney Guerrero: “¿Por qué no me has dicho feliz cumpleaños todavía?”. “Para eso he venido, Andreita. Feliz día”, dijo el productor.

Asimismo, otras imágenes muestran que Andrea Llosa ingresó sin imaginarse que todos sus colegas de ATV la esperaban para sorprenderla. Incluso llevaron mariachis para celebrar los 39 años de la conductora.

Fuente: Instagram @andreallosabarreto

