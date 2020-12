Andrea Llosa culmina el año con buen rating en sus dos programas emitidos por ATV: “Nunca más” y “Andrea”. Y es que la conductora no tuvo reparos en referirse a su “enemistad” con Magaly Medina.

“Ni es mi amiga, ni no es mi amiga, es una persona más del canal como cualquier otra. Amigos míos son Pamela Vértiz, Fernando Díaz”, comenzó diciendo.

Asimismo reveló que no se cruza con la popular ‘Urraca’ por los pasillos del canal, pues ella graba en una locación diferente. “Desde que comenzó la pandemia estamos grabando en Barranco. Honestamente no me la cruzo ni cuando grabamos el spot (de ATV) porque cada uno tiene un horario diferente”, confirmó.

Por otra parte, Andrea Llosa agradeció a todo el público televidente por siempre respaldar sus contenidos en televisión.

“Nos ha ido muy bien en los dos programas con pandemia y todo. La segunda temporada de ‘Andrea’ estuvo casi siempre en los dos dígitos (de rating) y ‘Nunca más’ lideró muchos domingos. Continúo (en el canal) hasta diciembre del próximo año, estoy tranquila y contenta”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR