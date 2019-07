Andrea Llosa "cuadró" a Tony Rosado con este duro mensaje

La conductora Andrea Llosa se pronunció sobre los comentarios que expresó el cantante Tony Rosado en los escenarios, que fueron catalogados como misóginos y por los cuales el Ministerio Público inició una investigación en su contra.

“Lo que sí creo es que, más allá de las letras y las canciones, él (Rosado) puede aprovechar el escenario para dar un mensaje de empoderamiento a muchas mujeres que lo siguen. A mí no me preocupa mucho la letra de las canciones, sino el mensaje que da cuando está en el escenario. Me parece atroz faltarle el respeto (a las mujeres), sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo”, indicó Llosa.

Por otro lado, se refirió al caso de Arlette Contreras y su agresor Adriano Pozo, quien recibió 11 años de prisión por tentativa de feminicidio. “Eso se debió resolver antes, no esperar sentados y ver cómo una mujer lucha por algo bien evidente, esa violencia en que todos vivimos. Sé que Arlette va a seguir luchando. Ha aceptado el tema de la violación y ojalá que logre el objetivo, porque está representando a mujeres que no encuentran justicia en este país”, sostuvo Llosa, quien también se pronunció en contra del apoyo que recibió Pozo luego de ser condenado por el delito. “No es posible que se defienda a un agresor”, añadió.

Cabe destacar que la periodista estrena este martes, desde las 8:30 p.m., el programa “Andrea”, por la señal de ATV. El formato irá de lunes a viernes.