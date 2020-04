La periodista Andrea Llosa reveló un pasaje doloroso de su vida durante la emisión de su último programa. La presentadora de ATV contó que afrontó la pérdida de un bebé cuando ella estaba embarazada: “uno sale embarazada y en el camino lo pierde, es un dolor muy grande, es una frustración”.

Aunque no dio mayores detalles, Andrea Llosa explicó que su deseo de convertirse en madre la llevó a someterse a un tratamiento de inseminación artificial.

“Yo sé lo complicado que es ser mamá. A mí me ha costado mucho ser madre, de hecho mi primer hijo es inseminación artificial”, dijo la periodista, mientras le hablaba a una de sus invitadas del programa, quien no había tenido la dicha de ser madre de manera biológica.

“Yo sé lo difícil que es ser mamá por eso no me gusta cuando tu hermana te restriega en la cara no ser mamá, porque yo sé lo doloroso que es no ser mamá y lo doloroso que es perder además un bebé (...) en mi caso y seguramente es el caso de muchas mujeres”

