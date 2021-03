Andrea Llosa aún no ‘perdona’ la imitación que le hizo Jorge Benavides en el sketch de “Ambrea” de “JB en ATV”. Por esta razón, la periodista - cada vez que puede - ‘trolea’ al integrante de su equipo de producción que le habría pasado ‘el dato’ al humorista sobre sus gestos, tono de voz y forma de pararse en el set.

“Mi querido ‘plonso’. ¡Allí está el soplón, vamos! Yo le digo soplón porque él le avisó a Jorge Benavides (..) Qué tal deslealtad”, se le escucha decir en un video publciado en sus historoias de Instagram.

Además de hacerle ‘roche’ frente a sus compañeros del equipo de producción, Andrea Llosa se burló de él al enterarse que era hincha de Alianza Lima.

“Raúl, te estoy buscando en Instagram para etiquetarte cuando le cuente a Jorge Benavides que tú eres el soplón y que ya te descubrí. Pero no encuentro cuál es tu usuario en Instagram para etiquetarte”, pregunta la conductora de TV, a lo que el trabajador responde: “prinzblanquiazul”.

Esto causó extrañeza a Llosa: “¿Blanquiazul? ¿put* no te da roche? (...) En realidad yo no soy de ningún equipo, pero pregunto si no te de da vergüenza por la manera en cómo está terminando todo (...) Eso se llama lealtad, y es una pena que no la tengas conmigo”.

Sus comentarios desataron risas entre todos los que conforman el equipo de “Andrea”.

VIDEO RECOMENDADO

Vacuna Sputnik V: negociaciones se encuentran “muy avanzadas” para la adquisición, afirma Bermúdez

TE PUEDE INTERESAR