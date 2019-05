Andrea Llosa se despidió de su programa 'Andrea al Mediodía' (VÍDEO)

Andrea Llosa sorprendió a sus seguidores al despedirse de su programa 'Andrea al mediodía', que conducía por ATV+. La periodista, un tanto apenada, explicó el motivo de la cancelación del espacio televisivo.

"Tengo sentimientos encontrados. Todo tiene su final. ¿Por qué me voy? Me voy porque el canal me ha encargado un proyecto, voy a tener un nuevo programa pronto. No puedo decirles el horario, no les puedo decir nada, solo decirles que es un nuevo proyecto, y ya estoy en la pre producción. Sigue 'Nunca Más', y este tiene que acabar porque no puedo tener tres programa al mismo tiempo porque también soy mamá", comentó en vivo.

Además adelantó que el programa que presentará dentro de muy poco por la señal de ATV, será enfocado en dos pilares, la ayuda y justicia. "Estoy segura que este programa nos va a acercar muchísimo más. Estoy contenta, creo que es un nuevo reto, una nueva oportunidad, y hay ciclos que uno tiene que cerrar, pero estoy segura que viene algo muy bueno, que va ser trabajado con todo el cariño, y que va a tener esto que ustedes quieren siempre, ayuda y justicia", concluyó.



Cabe resaltar que 'Andrea al Mediodía' fue presentado el 19 de febrero del 2018, realizando 203 programas, y con entrevistados de todo tipo, desde conductores de Tv, actores, cantantes y chicos reality.

HAY MÁS...