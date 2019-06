Andrea Llosa se manifiesta sobre denuncia por violencia psicológica de Vanessa Terkes contra George Forysth

Andrea Llosa, quien tiene el programa llamado 'Nunca más', donde expone casos de violencia física, psicológica tanto de mujeres y hombres, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la denuncia por maltrato psicológico de Vanessa Terkes contra su esposo George Forsyth.

La periodista comentó la percepción que le dio la abogada de la actriz, Clementina Carrasco, al defender a su patrocinada durante el programa 'Magaly tv, la firme'.

"Per**, pu**, maldita, te mata**. No vales nada zo**, verás las consecuencias, prefiero verte muerta”. Los insultos y amenazas me las sé de memoria porque casi todos los días mujeres violentadas me cuentan la pesadilla que viven. ¿Por qué me escriben? Ah, bueno, porque después de haber denunciado, ninguna autoridad las protege. Me provoca decirlo porque ayer vi a la abogada de Vanessa Terkes, en el programa de Magaly, y la verdad no sentí lo que siento cada vez que escucho a las mujeres que nos piden ayuda. Disculpen si estoy siendo un poco tosca con mis comentarios pero no lo sentí. No sé si estoy curtida con todo lo que veo y escucho pero es lo que me transmitió ayer la abogada de Vanessa", escribió.

Asimismo, Andrea Llosa aseguró no tener nada en contra de Vanessa Terkes, pero sí sostuvo que le gustaría que el Ministerio de la Mujer le de la misma importancia a los casos de gente no mediática. "Y no tengo nada en contra de Vanessa, todo lo contrario, lamento mucho lo que está viviendo, pero saben qué pienso... Me encantaría que el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía sean tan proactivos y eficientes con las denunciantes de todos los sectores de nuestro país, así, igualito como lo fueron con Vanessa Terkes. No conozco la historia completa pero esa es la sensación que tengo el día de hoy", sentenció.