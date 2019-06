Andrea Llosa se une a Natalia Málaga y pide a artistas peruanos en Juegos Panamericanos 2019

No solo Natalia Málaga decidió pronunciarse sobre el artista invitado, Luis Fonsi, que abrirá los Juegos Panamericanos 2019. La periodista Andrea Llosa, también, alzó su voz y le dio la razón a la exvoleibolista.

La también conductora de televisión se refirió al polémico tema, debido a los cientos de comentarios que están a favor y en contra de Natalia Málaga por haber armado esta controversia en redes al enterarse que el cantante puertorriqueño tendrá la responsabilidad de inaugurar el evento deportivo más grande del continente.

Para Andrea Llosa, un artista peruano debería representar el país en los Panamericanos 2019, que se realizarán en Lima, ya que tendremos a los 'ojos' del mundo puestos en Perú.

"A ver, leo: Fonsi para abrir los panamericanos en NUESTRO País? o sea chévere Fonsi, en Puerto Rico y linda su gira, vamos todos a bailar “despacito”... Respeto a Fonsi, me encanta Fonsi pero siento que es otra historia, una historia que casi siempre vivimos. Quizá lo digo porque he viajado a otro países y siento ese nacionalismo, hermoso y consecuente que me hace sentir que más allá de todos los problemas internos, somos un país, uno solo (juntos), y esta, evidentemente, es una gran tribuna internacional... pero cuando leo cosas así, no sé... Nosotros también tenemos artistas y buenazos, ya pues. Ya sé que es un evento internacional y que Shakira y Ricky Martin y bla, bla, bla, yala, yalaza... (es lo que siento, ojo) Y saben qué, hay algo que quiero decirles, me encanta decirlo y me brota decirlo, ahora... “Yo me creo la caga** por ser peruana” tú, no? yo sí.. Completamente de acuerdo con Natalia Málaga, la entiendo. Pd: hay gente que dice: “ay tanto problema”! No es un problema, mi vida (ni la de nadie) se ha paralizado... y hay quienes dicen que abrirá el evento un artista peruano, bueno, sería lindo, ojalá..., simplemente es mi facebook y tengo ganas de expresarme", escribió la presentadora de 'Nunca más'.