La periodista Andrea Llosa se fue en contra de Cathy Sáenz, quien esta mañana lloró en su programa en Latina y se comparó con las mujeres maltratadas que existen en el Perú.

Andrea Llosa tuvo fuertes palabras para lo que hizo Cathy Sáenz pues le indigna que se compare con mujeres que son víctimas de violencia en el país ya que ella vive de cerca con esos casos.

Este fue el extenso mensaje de Andrea Llosa:

"Acabo de ver con cierta confusión y vergüenza (lo admito) el testimonio “desgarrador” de Cathy Sáenz, ex productora de Combate, Esto es Guerra y hoy conductora del programa femenino de las mañanas en Latina.

El motivo de su llanto, de tamaña congoja y sufrimiento, y que hoy la ha llevado ha sentirse representante y compararse con una mujer maltratada y violentada, es porque Rodrigo Gonzáles, desde sus historias en Instagram, la ha llamado chusca, desangelada y se mofa del rating, de la ropa que escoge para vestirse y de sus intervenciones poco chisposas al momento de conducir... La verdad es que Rodrigo lo hace con cierta frecuencia y burlándose, y eso, como consecuencia, ha provocado que la gente, el público que antes la llamaba “Candy Mamacha” hoy la llame peor todavía... “La Chusca Sáenz ”... Es en serio?

No tengo nada bueno ni malo que decir de Cathy Sáenz porque no la conozco (además de un hola y chau) pero ese testimonio me parece una burla, una ofensa para todas las mujeres que realmente son víctimas de violencia y huelen el miedo que más de una vez he visto en sus ojos. Mujeres que deben haberla escuchado cuando ella llorando decía que se siente tan violentada por un hombre (Rodrigo Gonzáles) que el sábado no pudo ni salir a cenar con su familia por el miedo que sentía por este odio colectivo generado por “Peluchín”.

Ella quizá no lo sabe pero las mujeres que realmente son violentadas, no comen, no viven, no duermen, no pueden ni trabajar porque el terror, el acoso, la violencia, el maltrato, los golpes, las amenazas, las mentadas de madre, los puñetes, las violaciones sexuales, no las dejan ni vivir. Eso sin contar el infierno que viven los hijos de estas mujeres, niños y adolescentes que conviven con el terror.

Confieso que he tenido que ver el video dos veces para ver si ella era consciente de las cojudeces que estaba diciendo, adjudicándose el puesto de la representante oficial de las mujeres sometidas, maltratadas y amordazadas por hombres violentos y agresores en potencia. A ver, una cosa es lo que ella sienta y otra cosa es que se incluya en el aterrador grupo de las mujeres violentadas, al que ni ella ni nadie quisiera pertenecer.

He sentido vergüenza y quizá, lo que yo he sentido, lo han sentido muchas mujeres y hombres. Es por eso el rechazo y las críticas que ella misma ha provocado con ese testimonio que no se acerca a una realidad que claramente todos quisiéramos que acabe: el feminicidio.

Lo que escribo lo digo con absoluta convicción porque llevo años sintiendo de cerca el dolor y oliendo el miedo que sienten las mujeres que realmente son violentadas. Créanme, se siente y se huele. Entonces, me parece una burla, usar la televisión para compararse con una mujer maltratada, agredida, golpeada, y me parece una ofensa utilizar, hacer un llamado a las autoridades que bastante chamba tienen con tratar de acabar con la violencia a la mujer.

Ella es conductora y productora de televisión. Ella sabe cómo es la tele y las críticas (muchas veces hirientes) lamentablemente son parte del show al que ella pertenece. Hoy es conductora de un programa magazine y ayer fue productora, no de un reality, sino de dos. O sea, la conoce. Ya pues, no nos hagamos las víctimas cuando no lo somos, por favor. Ese es uno de mis deseos para el 2020″.