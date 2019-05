Andrea Luna hace grave denuncia: sujeto amenaza con enviarle un sicario (VIDEO)

La actriz Andrea Luna denunció que sus fotografías con mosaico, tomadas hace un par de años para una revista, se encuentra en una página triple "X" mexicana, es decir para adultos.

Pero eso no es todo, Andrea Luna señaló estar abrumada por el constante acoso y amenazas de muerte que recibe en sus redes sociales por parte de un tipo que ya tiene identificado.

"Más me mortifica ahorita un loco que me está mandando amenazas de muerte, diciéndome que me va a mandar un sicario, hay otro que hace poco también salió en prensa ¿No? que me mandaba fotos horribles y así todos los días me pasa", señaló Andrea Luna para el programa "Magaly La Firme".

Andrea Luna agregó que para ella no es algo nuevo. "Ya tengo sus datos y voy a denunciarlo", añadió tras recibir la ayuda del programa de Magaly Medina.

