Andrea Luna sorprende al pedir a Vania Bludau ganar 'Las reinas del show'

Tras ser eliminada de 'Las reinas del show', Andrea Luna compartió distintos mensajes de aliento que le dejaron en redes sociales. Además de los mensajes, donde le dijeron que su eliminación fue injusta, ya que ella fue la mejor de la noche.

Horas después, la actriz no dudó en compartir una fotografía al lado de Ana Kohler, quien la acompañó en uno de sus performace. Al ver esta instantánea, Vania Bludau le dejó un comentario: "Lindas", sin imaginar que Andrea Luna le pediría que gane el reality de baile.

"Vania Bludau, solo gana. I love you (te quiero)", escribió la artista.

Asimismo, la exmodelo Claudia Abusada también le dejó un mensaje, y Andrea no dudó en compartirlo. "Para mí bailaste mil veces mejor, y aparte de decir la verdad, tú estás en otro level, no digo que 'Las reinas' no lo sea, pero tú estás en el teatro, en novelas, películas. En shows no te metas más", comentó.