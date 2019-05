Andrea Luna sobre los 15 años de diferencia con Pietro Sibille: "es un niño grande"

Andrea Luna siempre soñó con ser una gran actriz. A pesar de que sus padres no estaban del todo de acuerdo con la carrera que la ilusionaba, la modelo no renunció a sus ideales y decidió cumplir los deseos de sus progenitores en paralelo. Hoy, es una comunicadora de profesión, especializada en Periodismo, y una actriz que ha hecho cine, teatro y televisión.

-Empezaste a los 15 años haciendo televisión y modelaje. ¿Cómo fue crecer en este rubro?

Fue difícil, porque no sabía lo que se venía. Recién había llegado de Estados Unidos. Lo primero que se me presentó fueron los certámenes de belleza, los trabajos de sesiones de fotos y marcas. Siempre iba con mi mamá. Luego mi papá se volvió mi manager, porque sentía que era una presencia un poco más fuerte, como que había más respeto.

-¿Recuerdas alguna experiencia que te marcó para que decidieras seguir este camino?

De pequeña, yo me sentía muy mal porque era hija única y no tenía quién me llevara a las clases de ballet que quería. Me sentía muy frustrada y dije: “Cuando apenas pueda, lo haré”. Y conforme fui creciendo, hacía las cosas que me gustaban.

(FOTO) El montaje “La habitación azul” estará en el Teatro Ricardo Blume hasta el 30 de junio

-¿Por qué estudiaste Periodismo?

Me siento una comunicadora por naturaleza, aunque es cierto que sentí un poco de presión por parte de mis padres de ingresar a una universidad para tener una carrera, además de la actuación. En un inicio, yo quería estudiar artes escénicas, pero sentí mucha oposición en mi casa. Mis padres no querían que me dedique al arte porque no pensaban que iba a tener tanto trabajo. Sin embargo, pagué mis estudios trabajando como actriz.

-¿Crees que la carrera de actuación es muy inestable?

Sí, claro. A veces hay trabajo y a veces no. Pero la cosa también es buscárselas, generar tus propios ingresos. Crear una compañía de teatro o juntarte con tus compañeros.

-¿Alguna vez pensaste en dejar la actuación?

No tanto así porque siempre he sido bien perseverante. Soy muy exigente con mi trabajo, nunca estoy conforme y siempre siento que lo puedo hacer mejor, pero nunca he dicho: “No, eso no es lo mío”. Al contrario, yo sigo soñando y creo que voy a seguir avanzando poco a poco.

(FOTO) “La actuación no solo es talento, es trabajo y compañerismo. Si no eres buen compañero, simplemente este trabajo no es para ti”, señala Andrea Luna

-¿Cuáles son tus objetivos más próximos, en lo profesional y en lo personal?

Profesionalmente quiero trabajar en el extranjero; estoy tratando de hacer todos los castings afuera hasta que salga algo. Siento que, aunque es más difícil, afuera hay más oportunidades. Quiero tener esa gran experiencia y quiero que quede registrada. En lo personal, todo va ligado a mi trabajo ahorita.

-¿Alguna vez te has desubicado?

No creo, aunque he visto gente que sí. Hay personas que recién están empezando y ya creen que Dios los ha bendecido con el talento, pero no es así; no solo es talento, es trabajo y compañerismo.

-Llevas más de cuatro años con Pietro Sibille. ¿Cuál es el secreto para mantener la relación?

Quizás que tenemos la misma profesión y nos apoyamos mutuamente.

-Se llevan 15 años. ¿Cómo manejas esa diferencia de edad?

Bueno, al principio me costaba un poco más, pero la verdad es que Pietro es un niño grande.

HAY MÁS...