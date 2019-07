Andrea Luna rompe en llanto frente a Gisela Valcárcel: "Ha sido un error entrar a reinas"

Andrea Luna fue sentenciada por tercera vez consecutiva en 'Las reinas sel show'. Esto, luego de varios tropiezos en la última presentación de salsa que tuvo en el programa de Gisela Valcárcel. Por ese motivo, el jurado le dio el menor puntaje a la actriz, que rompió en llanto en vivo.

Al ver su puntaje, Andrea no pudo contenerse, asegurando que habría sido un error estar en el reality por su recargada agenda laboral. "Lo que sucede es que ahora tengo un ritmo muy fuerte de trabajo, creo que ha sido un error entrar a reinas, discúlpenme. Quiero que todos me disculpen porque estoy tratando de dar lo mejor de mí en esta pista. Si me vuelves a llamar (Gisela) para otra temporada lo haré mejor", comentó entre lágrimas. Ante esto, Gisela Valcárcel la alentó a continuar participando en su programa, ya que lo hace muy bien.

La actriz sostuvo que, hace dos semanas, no come ni descansa como debe ser, ya que tiene varios proyectos, es por eso que llega tarde al programa.

"Estaba utilizando la energía que me quedaba para hacer esta presentación. No he dormido bien, no he comido, no he almorzado. Para la semifinal voy a llegar mejor porque ya tengo tiempo para descansar y prepararme", puntualizó.