Andrea Luna ser burla de su eliminación de 'Las reinas del show' con vídeos sarcásticos

Andrea Luna calificó de injusta su eliminación de 'Las reinas del show', y muchos de sus seguidores le han recomendado que nunca más ingrese a un reality porque no valoran el esfuerzo de una actriz. Inclusive, repostea un comentario en el que dice "para la próxima solo debes de preocuparte por caerle bien al jurado, no importa si bailas o no", se puede leer.

Una de sus amigas más cercanas también colocó una fotografía de cómo se encuentra la actriz tras su paso por el programa de Gisela Valcárcel. "Situación actual de mi hermana. Pray for Andrea", mientras se observa a Andrea Luna con una mueca con tono de burla.

"¿Qué pasará con Andrea Luna después de Las reinas del show'? Miren pobrecita, como ha terminado. No llores amiga, van a venir cosas mejores", comenta su amiga. A la vez enfoca a la actriz comiendo chocolates para superar la "depresión" que le habría dejado el programa.