Andrea Luna y Tilsa Lozano se enfrentan tras eliminación de la actriz en 'Las reinas del show'

Andrea Luna fue eliminada de 'Las reinas del show' en medio de una controversia. La actriz obtuvo el mayor puntaje de la noche tras su excelente performance, pero eso no le alcanzó ya que el jurado prefirió que se quedara Dorita Orbegozo por su trabajo realizado las últimas semanas.

"Puedo decirles que, en verdad, me parece injusto porque saqué mayor puntaje. No me voy a quedar callada, es lo que siento. Me parece muy injusto que me eliminen esta noche porque siento que he dado lo mejor de mí y además saqué mayor puntaje, pero ustedes deciden", comentó en vivo.

Luego de unos minutos, al seguir escuchando al jurado y pensar que su eliminación era completamente injusta, indicó: "Entonces me hubiese quedado en mi casa y no venía esta noche a bailar. He dejado un montón de cosas".

Ante esto, Tilsa Lozano defendió su posición y aseguró que la actriz Andrea Luna, nuevamente, estaba haciendo una pataleta, ya que le recordó que la semana anterior lloró y dijo que era un error haber aceptado estar en el programa.

"Hay que respetar la pista, a la conductora, al jurado y al público. Ya van dos veces que haces pataleta. La semana anterior lloraste y dijiste que no debiste haber aceptado estar acá y ahora dices que mejor te quedabas en tu casa, cuando hay miles de artistas que matan por estar en esta pista", resaltó.